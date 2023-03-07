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Колесниковъ Василій

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.03.1868

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1868

Отец: Колесниковъ Всеволодъ

Мать: Колесникова Пелагея Кузмина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1891

Сын: Колесниковъ Кузьма

Мать ребёнка: Колесникова Прасковья Михайлова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1894

Сын: Колесниковъ Семенъ

Мать ребёнка: Колесникова Прасковья Михайлова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1896

Дочь: Колесникова Марья

Мать ребёнка: Колесникова Прасковья Михайлова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1899

Сын: Колесниковъ Афонасий

Мать ребёнка: Колесникова Прасковья Михайлова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Сын: Колесниковъ Сергей

Мать ребёнка: Колесникова Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
30.01.1903

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Колесникова Прасковья Михайлова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1905

Сын: Колесниковъ Петръ

Мать ребёнка: Колесникова Прасковья Михайлова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1908

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Колесникова Прасковья Михайлова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1912

Сын: Колесниковъ Петръ

Мать ребёнка: Колесникова Прасковья Михайлова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Прасковья Михайлова

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