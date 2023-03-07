Колесниковъ Василій
Место рождения
Дата рождения04.03.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1868
Отец: Колесниковъ Всеволодъ
Рождение ребёнка
22.10.1891
Сын: Колесниковъ Кузьма
Мать ребёнка: Колесникова Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
12.04.1894
Сын: Колесниковъ Семенъ
Мать ребёнка: Колесникова Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
19.07.1896
Дочь: Колесникова Марья
Мать ребёнка: Колесникова Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
11.06.1899
Сын: Колесниковъ Афонасий
Мать ребёнка: Колесникова Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1900
Сын: Колесниковъ Сергей
Мать ребёнка: Колесникова Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
30.01.1903
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Колесникова Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
04.12.1905
Сын: Колесниковъ Петръ
Мать ребёнка: Колесникова Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
10.04.1908
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Колесникова Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
20.05.1912
Сын: Колесниковъ Петръ
Мать ребёнка: Колесникова Прасковья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно