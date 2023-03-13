Колесникова Прасковья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1891
Сын: Колесниковъ Кузьма
Отец ребёнка: Колесниковъ Василій
Рождение ребёнка
12.04.1894
Сын: Колесниковъ Семенъ
Отец ребёнка: Колесниковъ Василій
Рождение ребёнка
19.07.1896
Дочь: Колесникова Марья
Отец ребёнка: Колесниковъ Василій
Рождение ребёнка
11.06.1899
Сын: Колесниковъ Афонасий
Отец ребёнка: Колесниковъ Василій
Рождение ребёнка
1900
Сын: Колесниковъ Сергей
Отец ребёнка: Колесниковъ Василій
Рождение ребёнка
30.01.1903
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Колесниковъ Василій
Рождение ребёнка
04.12.1905
Сын: Колесниковъ Петръ
Отец ребёнка: Колесниковъ Василій
Рождение ребёнка
10.04.1908
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Колесниковъ Василій
Рождение ребёнка
20.05.1912
Сын: Колесниковъ Петръ
Отец ребёнка: Колесниковъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесниковъ Василій