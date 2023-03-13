Колесникова Прасковья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Прасковья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1891

Сын: Колесниковъ Кузьма

Отец ребёнка: Колесниковъ Василій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1894

Сын: Колесниковъ Семенъ

Отец ребёнка: Колесниковъ Василій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1896

Дочь: Колесникова Марья

Отец ребёнка: Колесниковъ Василій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1899

Сын: Колесниковъ Афонасий

Отец ребёнка: Колесниковъ Василій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Сын: Колесниковъ Сергей

Отец ребёнка: Колесниковъ Василій

Рождение ребёнка
30.01.1903

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Колесниковъ Василій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1905

Сын: Колесниковъ Петръ

Отец ребёнка: Колесниковъ Василій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1908

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Колесниковъ Василій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1912

Сын: Колесниковъ Петръ

Отец ребёнка: Колесниковъ Василій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесниковъ Василій

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