Рахимова Васильева (Ефимова) Тамара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1939
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1939
Рождение ребёнка
11.03.1958
Сын: Васильев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Васильев Владимир Митрофанович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рахимов Адис
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2002
Куеда, Куединский муниципальный район, Пермский край