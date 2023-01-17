Рахимова Васильева (Ефимова) Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимова Васильева (Ефимова) Тамара Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1939

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1939

Отец: Ефимов Григорий Иванович

Мать: Ефимова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.03.1958

Сын: Васильев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Васильев Владимир Митрофанович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахимов Адис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Владимир Митрофанович

Смерть
2002
Куеда, Куединский муниципальный район, Пермский край
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