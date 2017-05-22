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Васильев Александр Владимирович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

11.03.1958

Дата смерти

22.05.2017

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

1962 г.р.

Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1958

Отец: Васильев Владимир Митрофанович

Мать: Рахимова Васильева Тамара Григорьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
11.05.1986

Жена: Васильева Ирина Леонидовна

Верхнее Дуброво, Верхнее Дуброво, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Ирина Леонидовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.11.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Ирина Леонидовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.09.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Ирина Леонидовна

Красновишерск, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
22.05.2017
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
В больнице. Проживал в с. Нижнеиргинское
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