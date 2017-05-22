Васильев Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения11.03.1958
Дата смерти22.05.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1958
Бракосочетание
11.05.1986
Верхнее Дуброво, Верхнее Дуброво, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.12.1986
Рождение ребёнка
28.11.1990
Рождение ребёнка
17.09.1992
Красновишерск, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
22.05.2017
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
В больнице. Проживал в с. Нижнеиргинское