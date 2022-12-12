Ефимова (Абашева) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Шишкова Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Ефимов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1939
Дочь: Рахимова Васильева Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Ефимов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефимов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983