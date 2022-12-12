Ефимова (Абашева) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Абашева) Александра Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Абашев Дмитрий Васильевич

Мать: Абашева Евдокия Крисанковна ( Хрисанковна, Крисановна)

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Шишкова Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Ефимов Григорий Иванович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1939

Дочь: Рахимова Васильева Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Ефимов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Григорий Иванович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Григорий Иванович

Смерть
1983
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