Ефимов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Ефимов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Шишкова Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Ефимова Александра Дмитриевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1939

Дочь: Рахимова Васильева Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Ефимова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова Александра Дмитриевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Александра Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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