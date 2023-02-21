Ефимов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Ефимов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Шишкова Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Ефимова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.01.1939
Дочь: Рахимова Васильева Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Ефимова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимова Александра Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно