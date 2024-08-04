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Дулина Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Дулин Игнат Алексеевич

Мать: Дулина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беркут (Мишенина) Елизавета Тимофеевна

Отец ребёнка: Мишенин Тимофей Данилович

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещерякова (Мишенина) Феодосия Тимофеевна

Отец ребёнка: Мишенин Тимофей Данилович

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишенин Тимофей Данилович

Рождение ребёнка
05.05.1893

Дочь: Калашникова (Мишенина) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Мишенин Тимофей Данилович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Мишенин Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Мишенин Тимофей Данилович

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Мишенин Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Мишенин Тимофей Данилович

Смерть
Неизвестно

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