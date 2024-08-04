Дулина Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Дулин Игнат Алексеевич
Мать: Дулина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беркут (Мишенина) Елизавета Тимофеевна
Отец ребёнка: Мишенин Тимофей Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мещерякова (Мишенина) Феодосия Тимофеевна
Отец ребёнка: Мишенин Тимофей Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1893
Дочь: Калашникова (Мишенина) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Мишенин Тимофей Данилович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Мишенин Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Мишенин Тимофей Данилович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Мишенин Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Мишенин Тимофей Данилович
Смерть
Неизвестно