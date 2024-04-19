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Мишенин Алексей Тимофеевич

Место рождения

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Мишенин Тимофей Данилович

Мать: Дулина Евдокия Игнатьевна

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За Отвагу". Кто наградил 304 истребительно-противотанковый артиллерийский полк. ЦАМО картотека награждений шкаф 58, ящик 7
Бракосочетание
1925

Жена: Мишенина (Шахова) Мария Никитична

Военная служба
1942
Ленинградский фронт. Участник прорыва блокады Ленинграда. Воинское звание: красноармеец. ВЧС 26. Присяга 1942.шофер Архангельский РВК. Медаль "За оборону Ленинграда" 3 взвод 4я рота ПРБ36 3СД 1232 от... Показать все
Смерть
Неизвестно
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

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