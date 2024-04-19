Мишенин Алексей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Военная награда
Неизвестно
Медаль "За Отвагу". Кто наградил 304 истребительно-противотанковый артиллерийский полк. ЦАМО картотека награждений шкаф 58, ящик 7
Бракосочетание
1925
Военная служба
1942
Ленинградский фронт. Участник прорыва блокады Ленинграда. Воинское звание: красноармеец. ВЧС 26. Присяга 1942.шофер Архангельский РВК. Медаль "За оборону Ленинграда" 3 взвод 4я рота ПРБ36 3СД 1232 от... Показать все
Смерть
Неизвестно
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край