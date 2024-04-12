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Сатин Александр Иванович

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

05.04.1818

Дата смерти

17.04.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.09.1842

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Satina Эмилия Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.08.1844

Сын: Сатин Александр Александрович

Мать ребёнка: Satina Эмилия Александровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Сатин Иван Александрович

Мать ребёнка: Satina Эмилия Александровна

Рождение ребёнка
03.04.1848

Сын: Сатин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Satina Эмилия Александровна

Рождение ребёнка
03.04.1848

Дочь: Скалон Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Satina Эмилия Александровна

Рождение ребёнка
30.09.1850

Дочь: Спечинская Наталья Александровна

Мать ребёнка: Satina Эмилия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
кол.ассесор
Смерть
17.04.1860
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