Сатин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения05.04.1818
Дата смерти17.04.1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1818
Рождение ребёнка
01.09.1842
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Satina Эмилия Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.08.1844
Сын: Сатин Александр Александрович
Мать ребёнка: Satina Эмилия Александровна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Satina Эмилия Александровна
Рождение ребёнка
03.04.1848
Сын: Сатин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Satina Эмилия Александровна
Рождение ребёнка
03.04.1848
Дочь: Скалон Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Satina Эмилия Александровна
Рождение ребёнка
30.09.1850
Дочь: Спечинская Наталья Александровна
Мать ребёнка: Satina Эмилия Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
кол.ассесор
Смерть
17.04.1860