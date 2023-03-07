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(Сатина) Ольга Александровна
(Сатина) Ольга Александровна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
01.09.1842
Пол
Женский
Отец
Сатин Александр Иванович
1818 г.р.
Мать
Satina (Von Krüdener Фон Криденер) Эмилия Александровна
1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1842
Отец:
Сатин Александр Иванович
Мать:
Satina Эмилия Александровна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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