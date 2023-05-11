Satina (von Krüdener фон Криденер) Эмилия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Satina (von Krüdener фон Криденер) Эмилия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1818

Дата смерти

30.04.1886

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
Около 09.03.1806
Елгава, Jelgava
Рождение
13.02.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1842

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1844

Сын: Сатин Александр Александрович

Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Сатин Иван Александрович

Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович

Рождение ребёнка
03.04.1848

Сын: Сатин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович

Рождение ребёнка
03.04.1848

Дочь: Скалон Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович

Рождение ребёнка
30.09.1850

Дочь: Спечинская Наталья Александровна

Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
баронесса
Смерть
30.04.1886
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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