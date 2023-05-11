Satina (von Krüdener фон Криденер) Эмилия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1818
Дата смерти30.04.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
Около 09.03.1806
Елгава, Jelgava
Рождение
13.02.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1842
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1844
Сын: Сатин Александр Александрович
Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1848
Сын: Сатин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1848
Дочь: Скалон Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович
Рождение ребёнка
30.09.1850
Дочь: Спечинская Наталья Александровна
Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
баронесса
Смерть
30.04.1886