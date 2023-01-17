Белякова (Худяковская) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1871
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1871
Отец: Худяковский Флегонт
Мать: Худяковская Клеопатра
Бракосочетание
07.10.1891
Муж: Беляков Иван
Рождение ребёнка
27.09.1893
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Беляков Иван
Рождение ребёнка
08.04.1894
Сын: Беляков Анатолий
Отец ребёнка: Беляков Иван
Рождение ребёнка
24.11.1896
Сын: Беляков Николай
Отец ребёнка: Беляков Иван
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Горская Антонина
Отец ребёнка: Беляков Иван
Смерть
1941