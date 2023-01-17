Белякова (Худяковская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелякова (Худяковская) Анна

Белякова (Худяковская) Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1871

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1871

Отец: Худяковский Флегонт

Мать: Худяковская Клеопатра

Бракосочетание
07.10.1891

Муж: Беляков Иван

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1893

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Беляков Иван

Рождение ребёнка
08.04.1894

Сын: Беляков Анатолий

Отец ребёнка: Беляков Иван

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1896

Сын: Беляков Николай

Отец ребёнка: Беляков Иван

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Горская Антонина

Отец ребёнка: Беляков Иван

Смерть
1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close