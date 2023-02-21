Горская (Белякова) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Беляков Иван
Мать: Белякова Анна
Рождение ребёнка
02.07.1922
Дочь: Голубева Ольга
Отец ребёнка: Горский Михаил
Рождение ребёнка
22.02.1925
Дочь: Беляева Анна
Отец ребёнка: Горский Михаил
Рождение ребёнка
12.01.1934
Сын: Горский Сергей
Отец ребёнка: Горский Михаил
Рождение ребёнка
03.05.1939
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Горский Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горский Михаил
Смерть
1983