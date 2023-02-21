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Горская (Белякова) Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Беляков Иван

Мать: Белякова Анна

Рождение ребёнка
02.07.1922

Дочь: Голубева Ольга

Отец ребёнка: Горский Михаил

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1925

Дочь: Беляева Анна

Отец ребёнка: Горский Михаил

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1934

Сын: Горский Сергей

Отец ребёнка: Горский Михаил

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1939

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Горский Михаил

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горский Михаил

Смерть
1983
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