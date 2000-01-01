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(Иванова) Прасковья

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Место рождения

Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино

Дата рождения

10.11.1896

Дата смерти

06.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1896

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино
Рождение ребёнка
10.07.1923

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Хвалин Ефим

Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвалин Фаддей

Отец ребёнка: Хвалин Ефим

Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвалин Ефим

Смерть
06.04.1986
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