(Иванова) Прасковья
Место рожденияПсковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино
Дата рождения10.11.1896
Дата смерти06.04.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1896
Отец: Иванов Иван
Мать: не указана
Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино
Рождение ребёнка
10.07.1923
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Хвалин Ефим
Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвалин Фаддей
Отец ребёнка: Хвалин Ефим
Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хвалин Ефим
Смерть
06.04.1986