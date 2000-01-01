Иванов Иван
Место рожденияПсковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино
Рождение ребёнка
10.11.1896
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: не указана
Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: не указана
Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Иван
Мать ребёнка: не указана
Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино