Иванов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Иван

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Место рождения

Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино
Рождение ребёнка
10.11.1896

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: не указана

Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: не указана

Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван

Мать ребёнка: не указана

Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино
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