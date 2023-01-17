(Хвалина) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хвалина) Агриппина

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Место рождения

Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино

Дата рождения

10.07.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1923

Отец: Хвалин Ефим

Мать: Прасковья

Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Рождение ребёнка
31.01.1946

Дочь: Куранова Татьяна

Отец ребёнка: Дробит Иван

Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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