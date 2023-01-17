(Хвалина) Агриппина
Место рожденияПсковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Дата рождения10.07.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1923
Отец: Хвалин Ефим
Мать: Прасковья
Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Рождение ребёнка
31.01.1946
Дочь: Куранова Татьяна
Отец ребёнка: Дробит Иван
Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно