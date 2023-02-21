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Хвалин Ефим

Место рождения

Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хвалин Василий

Мать: Хвалина Дария

Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино
Рождение ребёнка
10.07.1923

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Прасковья

Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвалин Фаддей

Мать ребёнка: Прасковья

Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Смерть
Неизвестно