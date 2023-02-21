Хвалин Ефим
Место рожденияПсковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хвалин Василий
Мать: Хвалина Дария
Псковская губерния Порховский уезд Городовицкая волость д. Дудино
Рождение ребёнка
10.07.1923
Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвалин Фаддей
Мать ребёнка: Прасковья
Псковская область Пожеревицкий район д. Дудино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Смерть
Неизвестно