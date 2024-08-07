Попова (Денисова) Августа Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Денисова) Августа Александровна

Место рождения

Тимино, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

10.11.1890 ст.

Дата смерти

24.01.1967

Пол

Женский

Добавил:

ТС
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Место
Комментарий
Рождение
10.11.1890 ст.

Отец: Денисов Александр Михайлович

Мать: Денисова (Верхоланцева) Пелагея Петровна

Тимино, Пермский округ, Уральская область
Крещение 12.11.1890 в Успенского женского монастыря церкви, г.Пермь.
Бракосочетание
06.02.1908 ст.

Муж: Попов Василий Карпович

Гамово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.11.1910

Сын: Попов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Карпович

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.04.1912 ст.

Сын: Попов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Карпович

Рождение ребёнка
25.05.1913

Сын: Попов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Карпович

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.05.1918

Дочь: Коробейникова (Попова) Таисья Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Карпович

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.10.1920

Сын: Попов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Карпович

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
24.01.1967
Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Похоронена на кладбище в деревне Касимово.

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