Попова (Денисова) Августа Александровна
Место рождения
Дата рождения10.11.1890 ст.
Дата смерти24.01.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1890 ст.
Крещение 12.11.1890 в Успенского женского монастыря церкви, г.Пермь.
Бракосочетание
06.02.1908 ст.
Гамово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.11.1910
Отец ребёнка: Попов Василий Карпович
Рождение ребёнка
21.04.1912 ст.
Отец ребёнка: Попов Василий Карпович
Рождение ребёнка
25.05.1913
Отец ребёнка: Попов Василий Карпович
Рождение ребёнка
08.05.1918
Дочь: Коробейникова (Попова) Таисья Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Карпович
Рождение ребёнка
28.10.1920
Отец ребёнка: Попов Василий Карпович
Смерть
24.01.1967
Похоронена на кладбище в деревне Касимово.