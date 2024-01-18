Денисова (Неизвестно) Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1890 ст.
Дочь: Попова Августа Александровна
Отец ребёнка: Денисов Александр
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Субботина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Денисов Александр
Рождение ребёнка
16.02.1899
Дочь: Субботина Анна Александровна
Отец ребёнка: Денисов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Иван Александрович
Отец ребёнка: Денисов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Николай Александрович
Отец ребёнка: Денисов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денисов Александр
Смерть
Неизвестно