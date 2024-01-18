Денисова (Неизвестно) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Неизвестно) Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1890 ст.

Дочь: Попова Августа Александровна

Отец ребёнка: Денисов Александр

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Субботина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Денисов Александр

Рождение ребёнка
16.02.1899

Дочь: Субботина Анна Александровна

Отец ребёнка: Денисов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Иван Александрович

Отец ребёнка: Денисов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Николай Александрович

Отец ребёнка: Денисов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Александр

Смерть
Неизвестно
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