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Попов Василий Карпович

Место рождения

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

25.12.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1888 ст.

Отец: Попов Карп Андреевич

Мать: Попова (Кусакина) Матрона Петровна

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Крещение 27.12.1888 в Николаевской церкви с.Кольцово.
Бракосочетание
06.02.1908 ст.

Жена: Попова (Денисова) Августа Александровна

Гамово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.11.1910

Сын: Попов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Попова (Денисова) Августа Александровна

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.04.1912 ст.

Сын: Попов Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Попова (Денисова) Августа Александровна

Рождение ребёнка
25.05.1913

Сын: Попов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Попова (Денисова) Августа Александровна

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.05.1918

Дочь: Коробейникова (Попова) Таисья Васильевна

Мать ребёнка: Попова (Денисова) Августа Александровна

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.10.1920

Сын: Попов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Попова (Денисова) Августа Александровна

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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