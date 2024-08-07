Попов Василий Карпович
Место рождения
Дата рождения25.12.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1888 ст.
Крещение 27.12.1888 в Николаевской церкви с.Кольцово.
Бракосочетание
06.02.1908 ст.
Гамово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.11.1910
Мать ребёнка: Попова (Денисова) Августа Александровна
Рождение ребёнка
21.04.1912 ст.
Мать ребёнка: Попова (Денисова) Августа Александровна
Рождение ребёнка
25.05.1913
Мать ребёнка: Попова (Денисова) Августа Александровна
Рождение ребёнка
08.05.1918
Дочь: Коробейникова (Попова) Таисья Васильевна
Мать ребёнка: Попова (Денисова) Августа Александровна
Рождение ребёнка
28.10.1920
Мать ребёнка: Попова (Денисова) Августа Александровна
Смерть
Неизвестно