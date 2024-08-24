Попова (Кусакина) Матрона Петровна
Место рождения
Дата рождения21.03.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1866
Крещение 23.03.1866, Николаевская церковь, Верхние Муллы
Бракосочетание
09.11.1886
Муж: Попов Карп Андреевич
Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.12.1888 ст.
Отец ребёнка: Попов Карп Андреевич
Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Крещение 27.12.1888 в Николаевской церкви с.Кольцово.
Рождение ребёнка
10.10.1892 ст.
Дочь: Попова Анна Карповна
Отец ребёнка: Попов Карп Андреевич
Рождение ребёнка
20.04.1896 ст.
Отец ребёнка: Попов Карп Андреевич
Рождение ребёнка
11.03.1900
Дочь: Лабутина (Попова) Мария Карповна
Отец ребёнка: Попов Карп Андреевич
Рождение ребёнка
13.07.1902 ст.
Дочь: Попова Евпраксия Карповна
Отец ребёнка: Попов Карп Андреевич
Рождение ребёнка
20.09.1903 ст.
Дочь: Попова Пелагия Карповна
Отец ребёнка: Попов Карп Андреевич
Рождение ребёнка
21.10.1905
Сын: Попов Иоанн Карпович
Отец ребёнка: Попов Карп Андреевич
Смерть
Неизвестно