Попова (Кусакина) Матрона Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Кусакина) Матрона Петровна

Место рождения

Халамова, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

21.03.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1866

Отец: Кусакин Пётр Григорьевич

Мать: Кусакина Анастасия Стефановна

Халамова, Пермский уезд, Пермская губерния
Крещение 23.03.1866, Николаевская церковь, Верхние Муллы
Бракосочетание
09.11.1886

Муж: Попов Карп Андреевич

Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.12.1888 ст.

Сын: Попов Василий Карпович

Отец ребёнка: Попов Карп Андреевич

Баские, Пермский муниципальный район, Пермский край
Крещение 27.12.1888 в Николаевской церкви с.Кольцово.
Рождение ребёнка
10.10.1892 ст.

Дочь: Попова Анна Карповна

Отец ребёнка: Попов Карп Андреевич

Рождение ребёнка
20.04.1896 ст.

Сын: Попов Георгий Карпович

Отец ребёнка: Попов Карп Андреевич

Рождение ребёнка
11.03.1900

Дочь: Лабутина (Попова) Мария Карповна

Отец ребёнка: Попов Карп Андреевич

Рождение ребёнка
13.07.1902 ст.

Дочь: Попова Евпраксия Карповна

Отец ребёнка: Попов Карп Андреевич

Рождение ребёнка
20.09.1903 ст.

Дочь: Попова Пелагия Карповна

Отец ребёнка: Попов Карп Андреевич

Рождение ребёнка
21.10.1905

Сын: Попов Иоанн Карпович

Отец ребёнка: Попов Карп Андреевич

Смерть
Неизвестно

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