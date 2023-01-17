Братских Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБратских Алексей

Братских Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Братских Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Братских Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Димитрова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Братских Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Братских Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Братских Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапрыкина Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Братских Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скоркина Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Братских Ольга Васильевна

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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