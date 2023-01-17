Братских Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Братских Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Братских Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Димитрова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Братских Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Братских Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Братских Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапрыкина Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Братских Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скоркина Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Братских Ольга Васильевна
Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно