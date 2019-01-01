село Теляжье, село Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Теляжье

Верховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
3187Теляжье (Архангельское), с. каз. и вл.при рч. Теляжке.642524814361448Церковь православная 1. Маслобоень 13. Мельниц 6.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мало-Архангельский уезд, Скарятинская волость
969. Архангельское (Теляжье), село бывшее владельческое и государственное, дворов 382, жителей 2792, церковь православная, школа, 6 лавок, синильня, 2 постоялых двора, 2 Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Скарятинская волость
Теляжье (село)6При станции Русский-Брод почтово-телеграфное отделение

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Верховский район
64089Теляжьесело52°38'с.ш.37°17'в.д.N-37-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Верховский муниципальный район, Теляженское сельское поселение
54608428101с Теляжьесело
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