Братских (Астахова) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Астахов Василий
Мать: Астахова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Братских Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Братских Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Димитрова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Братских Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапрыкина Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Братских Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Братских Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Братских Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скоркина Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Братских Алексей
Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно