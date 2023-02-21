Братских (Астахова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братских (Астахова) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Астахов Василий

Мать: Астахова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Братских Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Братских Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Димитрова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Братских Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапрыкина Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Братских Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Братских Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Братских Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скоркина Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Братских Алексей

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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