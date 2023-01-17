Мария Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1688
Отец: Фома
Мать: не указана
МК-1724 24.01.1724 Деревни Михайлова крестьянина Потапа Кононова сын отрок Герасим той же вотчины приселка Сукромен Фоминой дочерью Петрова девкой Марьей первым браком МК-1731 09.02.1731 Деревни Миха... Показать все
Бракосочетание
24.01.1724
Муж: Герасим Потапов
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1724 24.01.1724 Деревни Михайлова крестьянина Потапа Кононова сын отрок Герасим той же вотчины приселка Сукромен Фоминой дочерью Петрова девкой Марьей первым браком
Рождение ребёнка
09.02.1731
Сын: Никифор Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Потапов
МК-1731 09.02.1731 Деревни Михайлова у крестьянина Герасима Потапова сын Никифор ИВ-1737-1760 Никифора нет
Место жительства
Неизвестно
Сукромны, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно