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Никифор Герасимов

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.02.1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1678 г.р.

Мать

1688 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1731

Отец: Герасим Потапов

Мать: Мария Фомина

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1731 09.02.1731 Деревни Михайлова у крестьянина Герасима Потапова сын Никифор ИВ-1749 ---, 1751, 1752, 1754 ---, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Никифора нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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