Никифор Герасимов
Место рождения
Дата рождения09.02.1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1731
Отец: Герасим Потапов
Мать: Мария Фомина
МК-1731 09.02.1731 Деревни Михайлова у крестьянина Герасима Потапова сын Никифор ИВ-1749 ---, 1751, 1752, 1754 ---, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Никифора нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно