Фома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1688
Дочь: Мария Фомина
Мать ребёнка: не указана
МК-1724 24.01.1724 Деревни Михайлова крестьянина Потапа Кононова сын отрок Герасим той же вотчины приселка Сукромен Фоминой дочерью Петрова девкой Марьей первым браком МК-1731 09.02.1731 Деревни Миха... Показать все
Смерть
Неизвестно