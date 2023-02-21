Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фома

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1688

Дочь: Мария Фомина

Мать ребёнка: не указана

МК-1724 24.01.1724 Деревни Михайлова крестьянина Потапа Кононова сын отрок Герасим той же вотчины приселка Сукромен Фоминой дочерью Петрова девкой Марьей первым браком МК-1731 09.02.1731 Деревни Миха... Показать все
Смерть
Неизвестно
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