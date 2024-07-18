Романцова Романычева (Сергунина) Ирина Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти26.11.1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Сергунин Евдоким
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889 ст.
Отец ребёнка: Романычев Романцов Иван Ефремович
Рождение ребёнка
06.01.1901
Сын: Романцов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Романычев Романцов Иван Ефремович
Рождение ребёнка
22.04.1903 ст.
Сын: Романцов Василий Иванович
Отец ребёнка: Романычев Романцов Иван Ефремович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Романцова Романычева) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Романычев Романцов Иван Ефремович
Рождение ребёнка
07.06.1908
Дочь: Блинова (Романцова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Романычев Романцов Иван Ефремович
Рождение ребёнка
19.05.1911 ст.
Дочь: (Романычева Романцова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Романычев Романцов Иван Ефремович
Смерть
26.11.1953