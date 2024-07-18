Романцова Романычева (Сергунина) Ирина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романцова Романычева (Сергунина) Ирина Евдокимовна

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Место рождения

Базарная Кеньша, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

26.11.1953

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Сергунин Евдоким

Мать: не указана

Базарная Кеньша, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романычев Романцов Иван Ефремович

Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Романцов Иван Иванович

Отец ребёнка: Романычев Романцов Иван Ефремович

Михайловские Выселки, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1901

Сын: Романцов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Романычев Романцов Иван Ефремович

Базарная Кеньша, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.04.1903 ст.

Сын: Романцов Василий Иванович

Отец ребёнка: Романычев Романцов Иван Ефремович

Базарная Кеньша, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Романцова Романычева) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Романычев Романцов Иван Ефремович

Михайловские Выселки, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1908

Дочь: Блинова (Романцова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Романычев Романцов Иван Ефремович

Сабинка, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
19.05.1911 ст.

Дочь: (Романычева Романцова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Романычев Романцов Иван Ефремович

Сабинка, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
26.11.1953

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