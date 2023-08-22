Романцов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманцов Иван

Романцов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1901

Сын: Романцов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Ирина Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романцова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close