Романцов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1901
Сын: Романцов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Ирина Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романцова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Евдокимовна
Смерть
Неизвестно