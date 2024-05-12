село Базарная Кеньша, село Базарная Кеньша, Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Базарная Кеньша

Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
334Базарная Кеньша (Всесвятское), с. каз. и вл.при рч. Кеньше.56станов. кварт.25410321091Церковь православная 1. Ярмарка. Базар. Завод винокуренный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Городищенский уезд
С. Базарная Кеньша31Иван Дмитр. Лужин37049109
С. Базарная Кеньша32Алекс. Сем. Козловская1582542
С. Базарная Кеньша с дер.33Алекс. Мих. Шпанов1351953
С. Базарная Кеньша34Екат. Мих. Штакельберг823228

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Базарно-Кеньшинская волость
78. Базарная Кеньша (Всесвятское), село бывшее владельческое и государственное, при речке Кеньше, дворов 325, жителей 2088, волостное правление (уездный город в 56 верста Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Базарно-Кеньшенская волость
село Базарная Кеньша

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Никольский район
47614Базарная Кеньшасело53°36'46°16'N-38-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Никольский муниципальный район, Сельское поселение Базарно-Кеньшенский сельсовет
56653407101с Базарная Кеньшасело
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