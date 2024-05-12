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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
334Базарная Кеньша (Всесвятское), с. каз. и вл.при рч. Кеньше.56станов. кварт.25410321091Церковь православная 1. Ярмарка. Базар. Завод винокуренный.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Городищенский уезд
С. Базарная Кеньша31Иван Дмитр. Лужин37049109
С. Базарная Кеньша32Алекс. Сем. Козловская1582542
С. Базарная Кеньша с дер.33Алекс. Мих. Шпанов1351953
С. Базарная Кеньша34Екат. Мих. Штакельберг823228
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
78. Базарная Кеньша (Всесвятское), село бывшее владельческое и государственное, при речке Кеньше, дворов 325, жителей 2088, волостное правление (уездный город в 56 верста Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Базарная Кеньша
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47614Базарная Кеньшасело53°36'46°16'N-38-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Никольский муниципальный район, Сельское поселение Базарно-Кеньшенский сельсовет
56653407101с Базарная Кеньшасело