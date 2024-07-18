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Блинова (Романцова) Марфа Ивановна

Место рождения

Сабинка, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

07.06.1908

Дата смерти

03.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1908

Отец: Романычев Романцов Иван Ефремович

Мать: Романцова Романычева (Сергунина) Ирина Евдокимовна

Сабинка, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Незванов Трифон Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Бея, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
25.09.1932

Сын: Незванов Николай Трифонович

Отец ребёнка: Незванов Трифон Леонтьевич

Бея, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
03.03.1977
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Умерла от рака

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