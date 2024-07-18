Блинова (Романцова) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.06.1908
Дата смерти03.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1932
Сын: Незванов Николай Трифонович
Отец ребёнка: Незванов Трифон Леонтьевич
Смерть
03.03.1977
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Умерла от рака