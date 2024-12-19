Евдокимов Прохор Иванович 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимов Прохор Иванович

Евдокимов Прохор Иванович

avatar

Место рождения

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Евдокимов Иван Платонович

Мать: Евдокимова Дарья Андреева

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Фекла Степановна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Евдокимова) Елена Прохоровна

Мать ребёнка: Евдокимова Фекла Степановна

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1895

Сын: Евдокимов Милентий Прохорович

Мать ребёнка: Евдокимова Фекла Степановна

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1897

Сын: Евдокимов Иван Прохорович

Мать ребёнка: Евдокимова Фекла Степановна

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1901

Сын: Евдокимов Гурий Прохорович

Мать ребёнка: Евдокимова Фекла Степановна

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1908

Сын: Евдокимов Никонор Прокопьевич

Мать ребёнка: Евдокимова Фекла Степановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.