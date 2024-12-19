Евдокимов Прохор Иванович
Место рожденияУчасток Чинеевский, Курганская область, Россия
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Евдокимова) Елена Прохоровна
Мать ребёнка: Евдокимова Фекла Степановна
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1895
Сын: Евдокимов Милентий Прохорович
Мать ребёнка: Евдокимова Фекла Степановна
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1897
Сын: Евдокимов Иван Прохорович
Мать ребёнка: Евдокимова Фекла Степановна
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1901
Сын: Евдокимов Гурий Прохорович
Мать ребёнка: Евдокимова Фекла Степановна
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1908
Сын: Евдокимов Никонор Прокопьевич
Мать ребёнка: Евдокимова Фекла Степановна
Смерть
Неизвестно