Евдокимова Фекла Степановна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокимова Фекла Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Прохор Иванович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Евдокимова) Елена Прохоровна

Отец ребёнка: Евдокимов Прохор Иванович

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1895

Сын: Евдокимов Милентий Прохорович

Отец ребёнка: Евдокимов Прохор Иванович

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1897

Сын: Евдокимов Иван Прохорович

Отец ребёнка: Евдокимов Прохор Иванович

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1901

Сын: Евдокимов Гурий Прохорович

Отец ребёнка: Евдокимов Прохор Иванович

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1908

Сын: Евдокимов Никонор Прокопьевич

Отец ребёнка: Евдокимов Прохор Иванович

Смерть
Неизвестно

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