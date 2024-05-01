Евдокимова Фекла Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Евдокимова) Елена Прохоровна
Отец ребёнка: Евдокимов Прохор Иванович
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1895
Сын: Евдокимов Милентий Прохорович
Отец ребёнка: Евдокимов Прохор Иванович
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1897
Сын: Евдокимов Иван Прохорович
Отец ребёнка: Евдокимов Прохор Иванович
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1901
Сын: Евдокимов Гурий Прохорович
Отец ребёнка: Евдокимов Прохор Иванович
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1908
Сын: Евдокимов Никонор Прокопьевич
Отец ребёнка: Евдокимов Прохор Иванович
Смерть
Неизвестно