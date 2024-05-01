Евдокимова Дарья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Платонович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Платонович
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Евдокимов) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Платонович
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Васильева (Евдокимова) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Платонович
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1857
Сын: Евдокимов Прохор Иванович
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Платонович
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно