Евдокимова Дарья Андреева 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокимова Дарья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Евдокимов Агап Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Платонович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Евдокимов Федул Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Платонович

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Евдокимов) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Платонович

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Васильева (Евдокимова) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Платонович

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1857

Сын: Евдокимов Прохор Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Платонович

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно

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