Евдокимов Федул Иванович
Место рожденияУчасток Чинеевский, Курганская область, Россия
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Евдокимова) Фекла Федуловна
Мать ребёнка: Евдокимова (Митрофанова) Аксинья Никифоровна
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Евдокимова) Аксинья Федуловна
Мать ребёнка: Евдокимова (Митрофанова) Аксинья Никифоровна
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1888
Сын: Евдокимов Малафей Федулович
Мать ребёнка: Евдокимова (Митрофанова) Аксинья Никифоровна
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно