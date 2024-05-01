Евдокимов Федул Иванович 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокимов Федул Иванович

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Место рождения

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Евдокимов Иван Платонович

Мать: Евдокимова Дарья Андреева

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова (Митрофанова) Аксинья Никифоровна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Евдокимова) Фекла Федуловна

Мать ребёнка: Евдокимова (Митрофанова) Аксинья Никифоровна

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Евдокимова) Аксинья Федуловна

Мать ребёнка: Евдокимова (Митрофанова) Аксинья Никифоровна

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1888

Сын: Евдокимов Малафей Федулович

Мать ребёнка: Евдокимова (Митрофанова) Аксинья Никифоровна

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно

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