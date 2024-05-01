Евдокимова (Митрофанова) Аксинья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Митрофанов Никифор Семенович
Мать: Параскева Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Евдокимова) Фекла Федуловна
Отец ребёнка: Евдокимов Федул Иванович
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Евдокимова) Аксинья Федуловна
Отец ребёнка: Евдокимов Федул Иванович
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1888
Сын: Евдокимов Малафей Федулович
Отец ребёнка: Евдокимов Федул Иванович
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно