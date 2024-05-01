Евдокимова (Митрофанова) Аксинья Никифоровна 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимова (Митрофанова) Аксинья Никифоровна

Евдокимова (Митрофанова) Аксинья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Митрофанов Никифор Семенович

Мать: Параскева Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Федул Иванович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Евдокимова) Фекла Федуловна

Отец ребёнка: Евдокимов Федул Иванович

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Евдокимова) Аксинья Федуловна

Отец ребёнка: Евдокимов Федул Иванович

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1888

Сын: Евдокимов Малафей Федулович

Отец ребёнка: Евдокимов Федул Иванович

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.