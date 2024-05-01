Митрофанов Никифор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Митрофанов Семен Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афгинья Астафьева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Митрофанов Андрей Никифорович
Мать ребёнка: Афгинья Астафьева
Рождение ребёнка
1838
Сын: Митрофанов Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Афгинья Астафьева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Васильева (Митрофанова) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Афгинья Астафьева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Михайлова (Митрофанова) Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Афгинья Астафьева
Псковская губерния, Славковская волость
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокимова (Митрофанова) Аксинья Никифоровна
Мать ребёнка: Параскева Матвеевна
Смерть
Неизвестно