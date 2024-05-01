Митрофанов Никифор Семенович 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Митрофанов Никифор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Митрофанов Семен Герасимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афгинья Астафьева

Рождение ребёнка
1832

Сын: Митрофанов Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Афгинья Астафьева

Рождение ребёнка
1838

Сын: Митрофанов Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Афгинья Астафьева

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Васильева (Митрофанова) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Афгинья Астафьева

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Михайлова (Митрофанова) Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Афгинья Астафьева

Псковская губерния, Славковская волость
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокимова (Митрофанова) Аксинья Никифоровна

Мать ребёнка: Параскева Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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