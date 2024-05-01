Евдокимов Агап Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиОколо 1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
1881
Сын: Евдокимов Никита Агапович
Мать ребёнка: Евдокимова Мавра Федоровна
Участок Чинеевский
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Евдокимова) Ирина Агаповна
Мать ребёнка: Евдокимова Мавра Федоровна
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Евдокимов) Аксинья Агаповна
Мать ребёнка: Евдокимова Мавра Федоровна
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Смерть
Около 1896