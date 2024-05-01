Евдокимов Агап Иванович 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокимов Агап Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Около 1896

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Евдокимов Иван Платонович

Мать: Евдокимова Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1881

Сын: Евдокимов Никита Агапович

Мать ребёнка: Евдокимова Мавра Федоровна

Участок Чинеевский
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Евдокимова) Ирина Агаповна

Мать ребёнка: Евдокимова Мавра Федоровна

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Евдокимов) Аксинья Агаповна

Мать ребёнка: Евдокимова Мавра Федоровна

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Смерть
Около 1896

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