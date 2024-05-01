Евдокимова Мавра Федоровна 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокимова Мавра Федоровна

Место рождения

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1881

Сын: Евдокимов Никита Агапович

Отец ребёнка: Евдокимов Агап Иванович

Участок Чинеевский
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Евдокимова) Ирина Агаповна

Отец ребёнка: Евдокимов Агап Иванович

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Евдокимов) Аксинья Агаповна

Отец ребёнка: Евдокимов Агап Иванович

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно

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