Евдокимова Мавра Федоровна
Место рожденияУчасток Чинеевский, Курганская область, Россия
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1881
Сын: Евдокимов Никита Агапович
Отец ребёнка: Евдокимов Агап Иванович
Участок Чинеевский
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Евдокимова) Ирина Агаповна
Отец ребёнка: Евдокимов Агап Иванович
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Евдокимов) Аксинья Агаповна
Отец ребёнка: Евдокимов Агап Иванович
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Смерть
Неизвестно