Григорьев Григорий Ивлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Григорьев ?
Рождение ребёнка
1779
Сын: Григорьев Захар Григорьевич
Мать ребёнка: Григорьева Анна Макарьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Симеон Григорьев
Мать ребёнка: Григорьева Анна Макарьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно