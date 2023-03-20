Григорьева Анна Макарьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Анна Макарьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Григорьев Захар Григорьевич

Отец ребёнка: Григорьев Григорий Ивлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Симеон Григорьев

Отец ребёнка: Григорьев Григорий Ивлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Григорий Ивлев

Смерть
Неизвестно
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