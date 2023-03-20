Григорьева Анна Макарьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Григорьев Захар Григорьевич
Отец ребёнка: Григорьев Григорий Ивлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Симеон Григорьев
Отец ребёнка: Григорьев Григорий Ивлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно