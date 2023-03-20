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Григорьев Захар Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Григорьев Григорий Ивлев

Мать: Григорьева Анна Макарьева

Рождение ребёнка
1812

Сын: Григорьев Степан Захарович

Мать ребёнка: Григорьева Акилина Евфимова

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марфа Захаровна

Мать ребёнка: Григорьева Акилина Евфимова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Григорьев Спиридон Захарович

Мать ребёнка: Григорьева Акилина Евфимова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Григорьев Евдоким Захарович

Мать ребёнка: Григорьева Акилина Евфимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Акилина Евфимова

Смерть
1844
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