Григорьев Захар Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1812
Сын: Григорьев Степан Захарович
Мать ребёнка: Григорьева Акилина Евфимова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марфа Захаровна
Мать ребёнка: Григорьева Акилина Евфимова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Григорьев Спиридон Захарович
Мать ребёнка: Григорьева Акилина Евфимова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Григорьев Евдоким Захарович
Мать ребёнка: Григорьева Акилина Евфимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1844