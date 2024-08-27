Абраменков Павел
Место рожденияЯрцево, Смоленская область, Россия
Дата рождения05.01.1919
Дата смерти03.10.1981
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1919
Отец: Абраменков Тихон
Мать: Абраменкова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Царева (Царева) Феодосия
Познакомились в школе
Образование
Неизвестно
Окончил 7 классов.Помощник мастера ткацкого станка
Рождение ребёнка
21.11.1947
Дочь: Кирчанова (Абраменкова) Зоя Павловна
Мать ребёнка: Царева (Царева) Феодосия
Рождение ребёнка
02.09.1950
Сын: Абраменков Юрий
Мать ребёнка: Царева (Царева) Феодосия
Смерть
03.10.1981