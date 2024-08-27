Абраменков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абраменков Павел

Место рождения

Ярцево, Смоленская область, Россия

Дата рождения

05.01.1919

Дата смерти

03.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1919

Отец: Абраменков Тихон

Мать: Абраменкова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царева (Царева) Феодосия

Познакомились в школе
Образование
Неизвестно
Окончил 7 классов.Помощник мастера ткацкого станка
Рождение ребёнка
21.11.1947

Дочь: Кирчанова (Абраменкова) Зоя Павловна

Мать ребёнка: Царева (Царева) Феодосия

Рождение ребёнка
02.09.1950

Сын: Абраменков Юрий

Мать ребёнка: Царева (Царева) Феодосия

Смерть
03.10.1981

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