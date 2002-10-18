Царева (Царева) Феодосия
Место рожденияЯрцево, Смоленская область, Россия
Дата рождения25.09.1918
Дата смерти18.10.2002
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1918
Отец: Царев Егор Осипович
Упоминание
Неизвестно
Во время второй мировой войны рыла окопы в Смоленской области.Когда немцы начали наступать,товарным поездом ее отряд эвакуировали в Казахстан.Оттуда ее забрали в Ташкент на ткацкую фабрику
Образование
Неизвестно
Окончила 7 классов.Помощник мастера ткацкого станка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абраменков Павел
Познакомились в школе
Рождение ребёнка
21.11.1947
Дочь: Кирчанова (Абраменкова) Зоя Павловна
Отец ребёнка: Абраменков Павел
Рождение ребёнка
02.09.1950
Сын: Абраменков Юрий
Отец ребёнка: Абраменков Павел
Смерть
18.10.2002