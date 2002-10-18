Царева (Царева) Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царева (Царева) Феодосия

Место рождения

Ярцево, Смоленская область, Россия

Дата рождения

25.09.1918

Дата смерти

18.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1918

Отец: Царев Егор Осипович

Мать: Иванова (Емельянова) Ефимья

Упоминание
Неизвестно
Во время второй мировой войны рыла окопы в Смоленской области.Когда немцы начали наступать,товарным поездом ее отряд эвакуировали в Казахстан.Оттуда ее забрали в Ташкент на ткацкую фабрику
Образование
Неизвестно
Окончила 7 классов.Помощник мастера ткацкого станка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абраменков Павел

Познакомились в школе
Рождение ребёнка
21.11.1947

Дочь: Кирчанова (Абраменкова) Зоя Павловна

Отец ребёнка: Абраменков Павел

Рождение ребёнка
02.09.1950

Сын: Абраменков Юрий

Отец ребёнка: Абраменков Павел

Смерть
18.10.2002

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