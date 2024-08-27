Абраменкова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абраменков Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данюшин (Абраменкова) Варвара
Отец ребёнка: Абраменков Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абраменкова) Прасковья
Отец ребёнка: Абраменков Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абраменкова) Мария
Отец ребёнка: Абраменков Тихон
Рождение ребёнка
05.01.1919
Сын: Абраменков Павел
Отец ребёнка: Абраменков Тихон
Смерть
Неизвестно