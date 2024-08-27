Абраменкова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абраменкова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абраменков Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данюшин (Абраменкова) Варвара

Отец ребёнка: Абраменков Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абраменкова) Прасковья

Отец ребёнка: Абраменков Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абраменкова) Мария

Отец ребёнка: Абраменков Тихон

Рождение ребёнка
05.01.1919

Сын: Абраменков Павел

Отец ребёнка: Абраменков Тихон

Смерть
Неизвестно

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