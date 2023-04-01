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Ланцов Владимир Федотович

Место рождения

Михайловский район, с. Михайловка, Приморский Край, Россия

Дата рождения

12.02.1948

Дата смерти

01.04.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловский район, с. Михайловка, Приморский Край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ланцова Ирина Владимировна

Бракосочетание
24.03.1973

Жена: Ланцова Ирина Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ланцова Ирина Владимировна

г.Ашхабад, Туркменистан
Смерть
01.04.2023
г.Домодедово, д.Киселиха, Московская обл., Россия

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