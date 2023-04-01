Ланцов Владимир Федотович
Место рожденияМихайловский район, с. Михайловка, Приморский Край, Россия
Дата рождения12.02.1948
Дата смерти01.04.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Михайловский район, с. Михайловка, Приморский Край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ланцова Ирина Владимировна
Бракосочетание
24.03.1973
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ланцова Ирина Владимировна
г.Ашхабад, Туркменистан
Смерть
01.04.2023
г.Домодедово, д.Киселиха, Московская обл., Россия