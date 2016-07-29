Ланцова (Капитанова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланцова (Капитанова) Ирина Владимировна

Место рождения

г.Красноводск, Туркменистан

Дата рождения

12.11.1952

Дата смерти

29.07.2016

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1952

Отец: Капитанов Владимир Васильевич

Мать: Капитанова Нина Филипповна

г.Красноводск, Туркменистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланцов Владимир Федотович

Бракосочетание
24.03.1973

Муж: Ланцов Владимир Федотович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланцов Владимир Федотович

г.Ашхабад, Туркменистан
Смерть
29.07.2016
Москва, город федерального значения Москва

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