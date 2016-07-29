Ланцова (Капитанова) Ирина Владимировна
Место рожденияг.Красноводск, Туркменистан
Дата рождения12.11.1952
Дата смерти29.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1952
г.Красноводск, Туркменистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ланцов Владимир Федотович
Бракосочетание
24.03.1973
Рождение ребёнка
02.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ланцов Владимир Федотович
г.Ашхабад, Туркменистан
Смерть
29.07.2016