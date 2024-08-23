Борис Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Григорий Андреевич
Мать: Анна Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1755
Жена: Евфимия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Иван Борисович
Мать ребёнка: Евфимия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Марфа Борисовна
Мать ребёнка: Евфимия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Семён Борисович
Мать ребёнка: Евфимия Николаевна
Смерть
1764