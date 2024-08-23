Борис Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борис Григорьевич

Место рождения

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Отец

Около 1693 г.р.

Мать

Около 1702 г.р.

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Около 1755 г.р.
Около 1759 г.р.
Около 1764 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Григорий Андреевич

Мать: Анна Николаевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1755

Жена: Евфимия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Иван Борисович

Мать ребёнка: Евфимия Николаевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Марфа Борисовна

Мать ребёнка: Евфимия Николаевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Семён Борисович

Мать ребёнка: Евфимия Николаевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1764

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