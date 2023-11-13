Иван Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 26.06.1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Борис Григорьевич
Мать: не указана
Ревизская сказка Чукал-на-Нуе 1782 | РГАДА Ф.1239 оп. 48 д.97 начиная с л.138 (копия, оригинал в Саранске)
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Улита Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Антиповна
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 26.06.1782