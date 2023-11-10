Евфимия Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 26.06.1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка Чукал-на-Нуе 1782 | РГАДА Ф.1239 оп. 48 д.97 начиная с л.138 (копия, оригинал в Саранске) | л. 145 об
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 26.06.1782
Ревизская сказка Чукал-на-Нуе 1782 | РГАДА Ф.1239 оп. 48 д.97 начиная с л.138 (копия, оригинал в Саранске)