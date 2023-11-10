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Евфимия Николаевна

Место рождения

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 26.06.1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Ревизская сказка Чукал-на-Нуе 1782 | РГАДА Ф.1239 оп. 48 д.97 начиная с л.138 (копия, оригинал в Саранске) | л. 145 об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 26.06.1782
Ревизская сказка Чукал-на-Нуе 1782 | РГАДА Ф.1239 оп. 48 д.97 начиная с л.138 (копия, оригинал в Саранске)
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